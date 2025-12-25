ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ

Shukra Uday: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಲಿದ್ದಾನೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ. ಅವು ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ ಇದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
ಶುಕ್ರ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವರು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.