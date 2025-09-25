ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು! ಸ್ವಂತ ಮನೆ , ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, ರಂದು ಇಂದು ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಕೂಡಾ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಕೈ ಸೇರುವುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.