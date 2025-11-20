2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನು ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡಾ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.