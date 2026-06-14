Shukra Gochar 2026 : ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
Shukra Gochar Effects : ಶುಕ್ರ ಸದ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುವಿರಿ.
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