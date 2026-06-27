/ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಧನಕಾರಕ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
Shukra Dese: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ, ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದ್ದು, ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ.
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