ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ವೈಭವದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 2025 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಠ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಅವರ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರಲಿದೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿದ್ದು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಕಾಣುವಿರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.