ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

venus transit effects: ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
venus transit effects: 2026ರ ಮೊದಲ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿರಬಹುದು.
ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಣ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)