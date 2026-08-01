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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಮಳೆ.. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವ ಕಾಲ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 01, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:45 AM IST

Venus Transit in Virgo Effects: ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. 

shukra mahadasha : ಶುಕ್ರ ಸಂಪತ್ತು ದಾಯಕ... ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿದ್ದರೆ ಬಡವನೂ ಕೂಡ ಸಿರಿವಂತನಾಗುವ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ

ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:33 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದ್ದಾನೆ.

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ, ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮದಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

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ಕನ್ಯಾರಾಶಿ

ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. 

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ಮಕರ ರಾಶಿ 

ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ತರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

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ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

TAGS:
Shukra gochar effects
Venus Transit In Virgo
Tula rashi
ASTROLOGY
Shukra

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