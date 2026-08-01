/ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಮಳೆ.. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವ ಕಾಲ!

Venus Transit in Virgo Effects: ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
shukra mahadasha : ಶುಕ್ರ ಸಂಪತ್ತು ದಾಯಕ... ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿದ್ದರೆ ಬಡವನೂ ಕೂಡ ಸಿರಿವಂತನಾಗುವ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:33 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ, ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮದಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ತರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
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