ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ ತೋರಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಮಂಡಿಯೂರಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.