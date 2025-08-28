700 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ... ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವರು!

Venus Favorite Zodiac Sign : ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
Shukra Favorite Zodiac Sign : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷ, ಆದಾಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ. ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
