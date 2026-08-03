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ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 03, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:11 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. 

Venus Ketu Conjunction Effects1/8

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸಂಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಯ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕೇತು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ. 

Venus Ketu Conjunction Effects2/8

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಯುತಿ

ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ.. 

Venus Ketu Conjunction Effects3/8

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಯುತಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಸಿಗಬಹುದು. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.

Venus Ketu Conjunction Effects4/8

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟಂಬದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.

Venus Ketu Conjunction Effects5/8

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 

Venus Ketu Conjunction Effects6/8

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Venus Ketu Conjunction Effects7/8

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿವೆ.

Venus Ketu Conjunction Effects8/8

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Shukra Ketu Yuti
Shukra Gochar
Ketu Gochar
ASTROLOGY
Luckty Zodaiac Signs
Kannada Astrology

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