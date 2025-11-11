English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಒಲಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಒಲಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

1 /6

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಜೀವನದ ಸಕಲ ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗೆಲುವು ಒಲಿಯುವುದು.  

2 /6

ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಆಗಿರಲಿದೆ. 

3 /6

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಅಂದು ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ  ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನಡೆಯುವುದು.     

4 /6

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು. ನಿರ್ಧಾರ ಯಶಸಿನತ್ತಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಪರಿಹಾರವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.     

5 /6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಸೋಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ.ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ  ಇದು ಸಕಾಲ. 

6 /6

ಸೂಚನೆ  : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಲೇಖನವು  ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee News ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

