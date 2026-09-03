/ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಶುಕ್ರದೆಸೆ! ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ.. ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು

Shukra Mahadasha effect : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ವರ್ಷಗಳ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ ಇದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಹರಿದು ಬರುವುದು.
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶಾರಾಮದ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ದಿ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು. ಸದಾ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ವಿಜಯಮಾಲೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾ ಕೂಡಾ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮೂಲದಿಂದಲೂ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಳು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಆ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧಿಸದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಲೆ ಬಾಗುವರು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಸೋಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ಲಿದು ಬರುವುದು.
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