ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಮಂಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆ! ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಳೆ..

shukra mangal gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
shukra mangal gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಲಗ್ನ ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೇವರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೇವನು ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಚಿನ್ನ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವನು. ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಲಾಭದ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಮೂರನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಡಚಣೆಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
