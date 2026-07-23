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ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ... ಆಗಸ್ಟ್‌ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲೇ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 23, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:42 AM IST

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ 2026: ಜುಲೈ 29, 2026ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

shukra gochra effect1/5

ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Taurus 2/5

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು.

Leo 3/5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಳಪು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Libra 4/5

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಶುಕ್ರನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

Note 5/5

ಗಮನಿಸಿ

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ, ದಶಾ, ಗೋಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

TAGS:
shukra gochra effect
Venus Transit
Shukra Rashi Parivarthan Effects

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