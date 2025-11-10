ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಲಂಬಕೋನ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕುಂಬ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲುಟೊ ಎಂದರೆ ಯಮನೊಂದಿಗೆ 90° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಯಮ ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಮ ಶುಕ್ರರು 90° ಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಸುಖದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಶುಭ.
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ಪ್ಲುಟೋ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಯುತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.