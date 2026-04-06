ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Shukraditya Rajayoga: ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
 
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿ, ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Shukraditya RajaYoga Shukraditya rajayoga shubh prabhav shukraditya rajayoga 14 april shukra suyra yuti surya shukra yuti phala Religion ASTROLOGY Rajayoga Astro Tips ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಪರಿಣಾಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ