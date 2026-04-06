ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Shukraditya Rajayoga: ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿ, ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)