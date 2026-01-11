English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು

Shukraditya Yoga: ಜನವರಿ 14ರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
1 /5

ಜನವರಿ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಸೇರಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

2 /5

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲವರು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

3 /5

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

4 /5

ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

5 /5

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Shukraditya Yoga in Capricorn SURYA GOCHAR Shukra Gochar Religion Shukra Grah Shukraditya Yoga Golden youth Zodiac Signs Shukra surya yuti surya yuti effect ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ

Next Gallery

ಜನವರಿ 17ರಂದು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಾಗಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ