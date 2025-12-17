ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾ

Shukra Aditya Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಡಿ 16) ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಸಹ ಇದೇ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಐಶಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾಳೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಕಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯ ದೂರವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.