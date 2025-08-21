Shweta Tiwari daughter: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳಂತೆ. ಯಾರು ಆಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Shweta Tiwari daughter: ಟಿವಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಸಲು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಲು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಲಕ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಬಜೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲು ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದರು.
"ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದರು.