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ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ನೇರ ಸವಾಲ್‌ : ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ CJP

Written ByKrishna N K
Published: Jul 26, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:24 PM IST

Shweta Tiwari on CJP Protest : ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ (Shweta Tiwari on CJP) ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನೀಟ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದ CJP ಗೆ ಇದೀಗ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. 

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ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ, ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಖಡಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ’ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..  

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CJP ಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಸವಾಲು : ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ, "ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (AAP) ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್‌ಇಬಿ (PSEB) 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (PSTET), ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ADO) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ PSSSB ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹರ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೈನ್ಸ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ, "ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 'ಆಪ್' ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಎಸೆದಿರುವ ಈ ಸವಾಲು ಈಗ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಈ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ಏನು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.  

TAGS:
Shweta Tiwari
Dharmendra Pradha
Abhijit Dipke
NEET Exam Scam
Paper Leak

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