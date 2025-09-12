ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Actress life : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಸಂಘಟನೆ AMMA ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಸಂಘದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಕುಕ್ಕು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸೌತ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಗ ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು AMMA ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಗಮನಸೆಳೆದರು. "ನಾನು ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.