ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಅಮೃತದಂತ ಹಣ್ಣು ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ..

Nerale Hannu health : ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ. ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ.. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳವರೆಗೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ತಂದು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ, ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ.. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ..
ಹೌದು.. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪುರಾಣವಲ್ಲ.. ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ, ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರಳೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ..? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳು ನಮ್ಮ ಲಾಲಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಳಪೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು.
ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮ 'ಶೀತ'. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ನಂತರ, ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೋಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಮೃತದಂತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಕೇವಲ ಅನುಭವದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ..