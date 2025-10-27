ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆ, GPF ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

Government employees TA, GPF News: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುಂಗದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೋಚರುಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯಾದ ವೋಚರುಗಳನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ವೋಚರುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವೋಚರ್ಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ-2 ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಡಿಡಿಓಗಳು (DDOs – Drawing and Disbursing Officers) ಖಜಾನೆ-2 ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 01, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಖಜಾನೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯಾದ ವೋಚರುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.