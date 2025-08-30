Dating advice : ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.. ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಯುವತಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ.
ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಂಡರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗನ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು..
ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು : ಟೀಕಿಸುವುದು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗೌರವಿಸುವುದು : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿರ್ಧಾರ, ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುವಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.
ಸಂಭಾಷಣೆ : ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ವಾರ್ಥಿ: ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು : ನೀವು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.