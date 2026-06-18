SilliLalli fame Actress akshatha ganesh: ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಮಗಳು ಸಾರಾ ಅಲಿಖಾನ್ ಕೂಡ ಇವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ ಅಕ್ಚತಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ 2 ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಅಂತರಪಟ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಧೀರೂಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇವರ ಪತಿ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಗವಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿರ್ಪಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ದಂಪತಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳ ಜೂತೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಆಗುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಧೀರೂಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ತೊರೆದರು. ಸಿಹಿಕಹಿ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರಿತೆರೆಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.