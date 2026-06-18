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ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್‌ ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟಿ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 18, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:22 AM IST

SilliLalli fame Actress akshatha ganesh: ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನ ಸ್ಕೂಲ್‌ಗೆ ಟೀಚರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸೈಫ್‌ ಅಲಿಖಾನ್‌ ಮಗಳು ಸಾರಾ ಅಲಿಖಾನ್‌ ಕೂಡ ಇವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

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ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ ಅಕ್ಚತಾ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರು ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ 2 ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದ ಅಂತರಪಟ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು   

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ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರು ಧೀರೂಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಟೀಚರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇವರ ಪತಿ ನಿಶಾಂತ್‌ ನಾಗವಾರ್‌ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಹೆಡ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಡಿರ್ಪಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.   

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ಈ ದಂಪತಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳ ಜೂತೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ  ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಆಗುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಧೀರೂಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ತೊರೆದರು. ಸಿಹಿಕಹಿ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರಿತೆರೆಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ  ಮಾಡಿದರು.  

TAGS:
AkshataGanesh
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ಅಕ್ಷತಾ ಗಣೇಶ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು

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