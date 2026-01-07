English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ! ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?

ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ! ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?

US China war: ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ–ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 
1 /6

US China war: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಲೋಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.  

2 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. MCX ಮತ್ತು IBJA ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಚೀನಾದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. bulliontradingllc.com ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.  

4 /6

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು, 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.  

5 /6

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪೆರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಚಿಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬೊಲಿವಿಯಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  

6 /6

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿ” ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

China Buying Silver EV car Semi Conductrs Silver Demand US China trade war Industrial metal silver Solar panels silver use Electric vehicle industry silver price news Kannada Business News

Next Gallery

ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!