English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಆಭರಣಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌!

ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಆಭರಣಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌!

Silver Price: ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
 
1 /6

Silver Price : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ (Silver ETF) ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

2 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

3 /6

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ, ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಇಟಿಎಫ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ, ಇಟಿಎಫ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

5 /6

ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

6 /6

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Silver price Gold vs Silver Silver ETF Investment Options precious metals silver investment ETF Kannada News Finance News Kannada

Next Gallery

ಕೊನೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..