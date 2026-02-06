ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Silver Price today : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹20,000 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Silver Price today : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ (MCX) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:36ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,46,257ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇ.8.4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  

ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,52,719 ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾಮೆಕ್ಸ್ (COMEX) ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 81 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ಶೇ.3.74 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ.  

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹320 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು ₹300ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ₹300, 100 ಗ್ರಾಂ ₹30,000 ಹಾಗೂ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

