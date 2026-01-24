Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

Silver: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಗಡಿದಾಟಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ? ಬೆಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೊಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ..
ಬೆಳ್ಳಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ..ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ..ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದರೇ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ ಇದು ಇದೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ..
ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು..ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸೀಸ, ಜಿಂಕ್,ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ದ್ರವಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅದಿರುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮಾನವನು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾನೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಿರು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತ್ರ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ..ಆ ನಂತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ವಾದಕರು ಯಾರೂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ.. ಈ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫ್ರೆಸ್ನಿಲ್ಲೋ ಮೈನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ..ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪಾಮ್ಸ್ ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಮ್ಯಾಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಡೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಭೀಲ್ವಾಡಾದ ರಾಮಪುರಾ ಅಗುಚಾ ಮತ್ತು ರಾಜಸಮಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದೆಸರ ಖುರ್ದ್ ಗಣಿಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆಭರಣ ಮೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಫಲಕಗಳು ಎಲಿಕ್ರ್ಟಿಕ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ..