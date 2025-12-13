ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Silver Price Hits Record High: ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. 
 
Silver Price Hits Record High: ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ₹1,420 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹2,00,362 ತಲುಪಿತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಾಭ–ಬುಕಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹1,98,896 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.  

ಈ ವಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹17,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹1,74,981 ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಈಗ ₹25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ 50% ಸುಂಕ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.  

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,642 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,34,111 ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3,600 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.  

