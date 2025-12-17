ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ

Silver Price Rise : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Silver Price Rise : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕರು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ (Silver ETF) ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 99.9 ಶುದ್ಧತೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಷೇರಿನಂತೆ ಎನ್ಎಸ್ಇ ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಇಚ್ಛಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟವೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮೊದಲಾದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.