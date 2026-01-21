ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ..

Silver Price Surge: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸವಾಲಾಗುವಂತೆ ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.
Silver Price Surge: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಲೋಹ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33,000 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟಿವಿ, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂವೇದಕಗಳು, ಗಾಯದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತು, ಸೀಸ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಪೆರು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.