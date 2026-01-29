Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Silver rate low in india: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ..ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅದ್ಹೇಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ,ಬುದ್ಧಿವಂತ ಖರೀದಿದಾರರು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ.. ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದರ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು.. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿವೆ.2026ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು 250 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ (ಸುಮಾರು 28.35 ಗ್ರಾಂ) ಬೆಲೆ $109 (ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ) ದಾಟಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಚೀನಾದ "ರಫ್ತು" ಲಾಕ್ಡೌನ್: ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ (ಕೇವಲ 13%), ಚೀನಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು 65-70 ಪ್ರತಿಶತ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನವರಿ 1,2026 ರಿಂದ, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಫ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು, ಸರಿಯೇ? ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು 2027ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸುವುದು ಚೀನಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ನಂತಹ ಜನರು ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ (ಸುಮಾರು 28.3 ಗ್ರಾಂ) ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 9,984 ರೂ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು $125 ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಲರ್ಗೆ ರೂ. 91.60 ದರ), ಇದು ಸುಮಾರು ರೂ. 11,450 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,966 ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 17), ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೃತಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ (ಕೃತಕ ಕೊರತೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ), ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗತಿಕ ದರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಆ ಚೀನಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ಚೀನಾದ ದರಗಳಿಂದ ಈಗಲೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದರಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು.ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದರಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.