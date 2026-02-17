English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

Silver rate today : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
 
1 /5

ಇಂದು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2,60,000 – ₹2,68,000 ರ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಜನವರಿ 29ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ₹4,20,000-ರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.6 ಲಕ್ಷ – ₹1.8 ಲಕ್ಷಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  

2 /5

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $74.34 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಧನ, ಮೌಲ್ಯಬಂಡವಾಳದ ತಾರಾಫಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.  

3 /5

ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ‘Buy on Dips’ (ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ, ಈಗ ಬೆಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುವಾಗುತ್ತದೆ.  

4 /5

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಇಂದಿನ ಕುಸಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬದಲು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

5 /5

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಆದರೆ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.  

silver rate Silver price silver price India 2026 Silver Price Drop spot silver price buy silver dips silver investment advice

Next Gallery

ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ! ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..