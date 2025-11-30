ಎರಡು ಲಕ್ಷ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ! ಈಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

Gold And Silver Rates: ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ದಿನೇದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನವಲನಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
Gold And Silver Rates: ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ದರವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು 1,250 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 1,19,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿ 1,29,820 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 9,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,92,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ 21 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 100ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ—ಇವೆಲ್ಲವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ; ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು “ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದಿಗಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.