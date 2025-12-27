ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌..? ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಿಳಿಲೋಹ ಚೀನಾದ ನೆಕ್ಟ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌

Silver the New Gold: ಚಿನ್ನದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಇದೀಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
Silver the New Gold : ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ.120ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ರೂ.2.3 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಈ ತೀವ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಫಲಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ರೂ.2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡುತ್ತಿದೆ.