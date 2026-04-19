ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌‌ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ..

Simon Doull warns Vaibhav Sooryavanshi: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ವೈಭವ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ (Simon Doull) ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೈಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸಬರನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಂದು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಜೊತೆ ಹುಷಾರ್ ಆಗಿರು ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಡೌಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿರುವ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು. ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು.