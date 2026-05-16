Broom Remedies: ನೀವು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಂಡವವಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಪೊರಕೆ ಕೇವಲ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪೊರಕೆಯ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪೊರಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸುಪ್ತ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಧನ ದೇವತೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.