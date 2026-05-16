ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ʼಪೊರಕೆʼ ಪರಿಹಾರ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 16, 2026, 05:04 PM IST|Updated: May 16, 2026, 05:04 PM IST

Broom Remedies: ನೀವು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಂಡವವಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

Broom Remedies For Money1/6

ಪೊರಕೆ ಕೇವಲ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

Broom Remedies For Money2/6

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪೊರಕೆಯ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 

Broom Remedies For Money3/6

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪೊರಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸುಪ್ತ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

Broom Remedies For Money4/6

ಮಂಗಳವಾರ ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Broom Remedies For Money5/6

ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಧನ ದೇವತೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. 

Broom Remedies For Money6/6

ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲ್ಲ..! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 

