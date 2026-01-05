ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..

Tips to get rid of cockroach: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಬಳಸಿದರೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿರಳೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್, ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ದ್ರವ ಡೆಟಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಸಿಂಕ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬೇಕು.
ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.