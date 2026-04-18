  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..! ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..! ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ

Bigg Boss new season updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಶೋ, ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೀಸನ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ 10ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಒಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ..
ಮೂಲತಃ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಶೋ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಫ್ಲ್ಯಾನ್‌.

ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಮಂಗ್ಲಿ, ಇಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಗೆ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೋ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಯೋಜಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಹ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ತಂಡವು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ಆಫರ್‌ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ 15 ವಾರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.   

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಗ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸೇರಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೀಸನ್ 10 ಹಿಸ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಶೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

