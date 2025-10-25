50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿ.. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಇವರು...

Unmarried Actress in India 2025: ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆಯರ ಬದುಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವನ್ನ ಆಳಿದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕಿಯರು. ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 54 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಬು: ಟಬು ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಟಬು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 53 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭನಾ: ಶೋಭನಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ. ಸುಂದರ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಈ ನಟಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶೋಭನಾ.. ಈಗ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ 54 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್: ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗದರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗ್ಮಾ: ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ನಗ್ಮಾ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.