  ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Smart Gold Buying Tips: ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 
Smart Gold Buying Tips: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು ₹3000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ₹5000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹1,76,000 ತಲುಪಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ₹1,25,900 ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ₹1,57,995 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4162 ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ $51.93 ದಾಟಿದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9–10 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಊಹಿಸಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.  

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು: ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸದೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಾಣ್ಯ/ಬಾರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಜುವ್ಯೆಲರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನಂತರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.  

ಚಿನ್ನದ ದರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.  

