English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿ.. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿ.. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

gold and silver: ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /6

gold and silver: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಹರಿದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.  

2 /6

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಆಭರಣ, ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು (Exchange Traded Funds) ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಸುಲಭ ಖರೀದಿ–ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ.  

3 /6

ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶುಲ್ಕದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.  

4 /6

ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ.175ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.76,772 ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಅದು ರೂ.1,39,890 ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ.87,300ರಿಂದ ರೂ.2,40,300ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.  

5 /6

ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ಖಾತರಿ, ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳಂತೆ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

6 /6

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸೆಬಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೆಬಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ETF Gold Jewelry Gold Coins investment in gold and silver experts opinion on gold investment what is etf how to invest in etf gold and silver coins Gold price Gold Investment silver investment Gold ETF Silver ETF Digital Gold Investment Tips Mcx Gold Price mcx silver price

Next Gallery

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರದ ಚಿಲ್ಲಿ..! ನಾಲಿಗೆಗೆ ಟಚ್‌ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು..