ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ... ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ

Gold and Silver: ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ, ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ಈಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ Fund of Funds (FoF) ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ETF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ದುರ್ಬಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. 50:50 ಅನುಪಾತದ ಹಂಚಿಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ FoF ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಮರುಸಮತೋಲನ. ಒಂದು ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಲಾಭವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.