ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ

gold wastage: ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಲಾಭವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿದಿರಲಿ.
gold wastage: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣಕಾರರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಾಮ್ರ, ಸತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೇಧಾರಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 11 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕರಗಿಸಿ ತೂಗಲಾಗುತ್ತದೆ. 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗಿಸುವಾಗ ಸೇರಿಸಲಾದ ಲೋಹಗಳು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅಂತಿಮ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯು ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು, ಹೀಗೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)