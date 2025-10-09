English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಊದಿಕೊಂಡ ಮುಖ, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾದ ಮೇಕಪ್‌! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಕಣ್ಣೀರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಅಗಲಿಕೆ

Actress last wish : ಸಾವು ಎಷ್ಟು ಭಯಕಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.. ಮರಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ, ಆಸೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ನಟಿ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಸಾವುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಆಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಯಾರು ಆ ನಟಿ ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /7

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸ್ಮಿತಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ.

2 /7

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸ್ಮಿತಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ.

3 /7

ಸ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದಿನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರಾರೆ.. ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ದೀಪಕ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.  

4 /7

ರೀಲ್ ಮೀಟ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್, "ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ 'ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸುವಾಸಿನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ' ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.. ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಸಹ ರೇಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೀಪಕ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

5 /7

ಸ್ಮಿತಾಳ ಆಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೀಪಕ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ.. "ಸ್ಮಿತಾಳ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ಚಿಕಾಗೋದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಮಿತಾಳ ದೇಹವನ್ನು ಐಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹ ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 /7

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಟರು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ನೀಡಿದರು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಸುವಾಸಿನಿಯಂತೆಯೇ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ನಾನು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾಳ ಕೊನೆಯ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಅಳುತ್ತಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ದೀಪಕ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು.

7 /7

ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜ್ ಬಬ್ಬರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತೀಕ್‌ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 1986 ರಂದು ಸ್ಮಿತಾ ನಿಧನರಾದರು.  

Smita Patil last wish smita patil makeup smita patil make up artist smita patil make up artist deepak sawant

Next Gallery

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ.. ಕೇವಲ 77,450 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?