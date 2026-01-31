Simran Natekar: ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ! ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!

Simran Natekar: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿರಿ ಅಂತಾ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ.
ಆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಅವರು ಈಗ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ,ಅವರು ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ"ಪಂಚ್ ಬೀಟ್" ನಂತಹ ಸರಣಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ "ಇದು ನಾನು" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಮ್ರನ್ ನಟೇಕರ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ "ಹುಡುಗಿ" ಇವರೇನಾ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
2014 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ದಾವತ್-ಎ-ಇಷ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಟ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕರಣ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ನಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಓಯೆ ಜಾಸ್ಸಿಕನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.. ಈಗ ಆಕೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಟಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಯಾಕುಲ್ಟ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಕೆಲ್ಲಾಗ್ಸ್, ಡೊಮಿನೋಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮರನ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪೆಹ್ರೆದಾರ್ ಪಿಯಾ ಕಿ ಎಂಬ ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಸಿಮ್ರಾನ್ ನಟೇಕರ್ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು..
'ಬಾಲಿಕಾ ವಧು' ಮತ್ತು 'ಲಾಡೋ' ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲತಾರೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಈಗ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಸಿಮ್ರನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದರು.. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿರಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋವ ಧ್ವನಿ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಯ್ ಗುಡಿಸುತ್ತದೆ.