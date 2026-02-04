SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಬರೀ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

SMR simran earning: SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನಿಸುವಂತಹ ಕ್ಯೂಟಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..ಇವರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್/ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ..
SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಯಾವಗಲೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..ಇವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಟರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹಾಗಾದ್ರೆ SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಆದಾಯಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ ಇವರ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು $20 ರಿಂದ $800 (ಸುಮಾರು ₹1,600 ರಿಂದ ₹65,000) ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.. ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ₹5,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗ ಇದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ (10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್): ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಇವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.