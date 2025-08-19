ಸ್ನೇಹಿತಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ರಾಜಕರಣಿಯೂ ಹೌದು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Smriti Irani: ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
 
Smriti Irani: ನಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆಯಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ , ಜುಬಿನ್ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಜುಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ.  

ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.   

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜುಬಿನ್ ಮೋನಾ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.  

ಜುಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೋನಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ದೂರ ಸರಿದು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜುಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೋನಾ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.  

ಜುಬಿನ್ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು.   

ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಜುಬಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ 2001 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜುಬಿನ್ ಗೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಾನು ವಿವಾಹವಾದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲತಾಯಿಯಾದರು.  

